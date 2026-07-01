UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pourcharesses

YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses

samedi 25 juillet 2026 · Pourcharesses

YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Chateau de Castanet
Ville
48800 Pourcharesses
Département
Lozère
Tarif
15 15 15 Adulte

Pourcharesses

YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET

Chateau de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05

Séances de yoga en plein air au château de Castanet les samedis à 10h.
Séance de yin yoga 75 minutes de détente.
Pratique physique lente, méditative, ressourçante.
Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23
Accessible à tout.e.s 15 euros
Séances de yoga en plein air au château de Castanet les samedis à 10h.
Séance de yin yoga 75 minutes de détente.
Pratique physique lente, méditative, ressourçante.
Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23
Accessible à tout.e.s 15 euros   .

Chateau de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outdoor yoga sessions at Castanet Castle on Saturdays at 10 a.m.
Yin yoga session—75 minutes of relaxation.
A slow, meditative, and rejuvenating physical practice.
For information and mandatory registration, contact Eva at 06 33 21 35 23
Open to everyone—15 euros

L’événement YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-28 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Pourcharesses (Lozère)