Informations pratiques

Pourcharesses

YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET

Chateau de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05

Séances de yoga en plein air au château de Castanet les samedis à 10h.

Séance de yin yoga 75 minutes de détente.

Pratique physique lente, méditative, ressourçante.

Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23

Accessible à tout.e.s 15 euros

Séances de yoga en plein air au château de Castanet les samedis à 10h.

Séance de yin yoga 75 minutes de détente.

Pratique physique lente, méditative, ressourçante.

Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23

Accessible à tout.e.s 15 euros .

Chateau de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23

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English :

Outdoor yoga sessions at Castanet Castle on Saturdays at 10 a.m.

Yin yoga session—75 minutes of relaxation.

A slow, meditative, and rejuvenating physical practice.

For information and mandatory registration, contact Eva at 06 33 21 35 23

Open to everyone—15 euros

L’événement YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-28 par 48-OT Mont Lozere