YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses
samedi 25 juillet 2026 · Pourcharesses
Informations pratiques
Pourcharesses
YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET
Chateau de Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05
Séances de yoga en plein air au château de Castanet les samedis à 10h.
Séance de yin yoga 75 minutes de détente.
Pratique physique lente, méditative, ressourçante.
Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23
Accessible à tout.e.s 15 euros
Séances de yoga en plein air au château de Castanet les samedis à 10h.
Séance de yin yoga 75 minutes de détente.
Pratique physique lente, méditative, ressourçante.
Infos et inscription obligatoire auprès d’Eva 06 33 21 35 23
Accessible à tout.e.s 15 euros .
Chateau de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23
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English :
Outdoor yoga sessions at Castanet Castle on Saturdays at 10 a.m.
Yin yoga session—75 minutes of relaxation.
A slow, meditative, and rejuvenating physical practice.
For information and mandatory registration, contact Eva at 06 33 21 35 23
Open to everyone—15 euros
L’événement YOGA PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE CASTANET Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-28 par 48-OT Mont Lozere
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