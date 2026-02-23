UN ÉTÉ AVEC LE PARC LE PARC, QU’ES AQUO VILLEFORT Pourcharesses

UN ÉTÉ AVEC LE PARC LE PARC, QU’ES AQUO VILLEFORT

Devant le château de Castanet Pourcharesses Lozère

Rdv devant le château de Castanet. Animation nature avec un agent du parc. Ouvrez vos sens!

Pour tous les âges et tous les publics, sans réservation préalable !

Informations 04 66 46 87 30 OT Mont Lozère

LE PARC, QU’ES AQUÒ ? Château de Castanet

Partez à la découverte des trésors cachés du Parc ! Venez à

la rencontre de notre agent, qui vous attend avec une foule d’activités ludiques et captivantes à faire à votre rythme ! Suivez les traces des animaux, tendez l’oreille pour reconnaître le chant des oiseaux, levez les yeux pour identifier les rapaces en vol, plongez dans la diversité fascinante des paysages ou remontez le temps à travers l’histoire cévenole… Pour tous les âges et tous les publics, sans réservation préalable !

Informations OT Mont Lozère

04 66 46 87 30 .

Devant le château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

English :

Rdv in front of Castanet castle. Nature animation with a park agent. Open your senses!

For all ages and all publics, without prior reservation!

Information 04 66 46 87 30 OT Mont Lozère

