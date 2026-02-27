STAGE RELIENCE AU VIVANT Le Pouget Pourcharesses

STAGE RELIENCE AU VIVANT

Le Pouget La maison de Jules Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-21

Sentez vous l’énergie de Vie pétiller en vous ?

Les stages d’été sont prêts à éclore, aussi le premier sera du 17 au 21 juin à la maison de jules au Le Pouget.

Des randonnées douces, des ateliers de connexion à la nature, une sortie nocturne, une marche en silence. Du yoga facile, de la méditation, des cercles de parole, des ateliers de mouvements intuitifs, un temps de silence, tous cela pour te déposer, et retrouver ta souveraineté intérieure . Pour les détails www.respirelamontagne.com

En joie de retourner dans ce lieu sauvage, calme et loin des foules, bain de ressourcement assuré !

Chuuuut ne le dites à personne un sauna et un bassin d’eau de source pour plus de détente…. .

Le Pouget La maison de Jules Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 15 93 21 16 respirelamontagne@gmail.com

English :

Gentle hikes, nature connection workshops, an evening outing, a walk in silence. Easy yoga, meditation, talking circles, intuitive movement workshops, a time of silence, all designed to help you relax and rediscover your inner sovereignty.

Registration required

