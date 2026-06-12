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CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses

CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses

CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Parvis du château de Castanet

Ville : 48800 Pourcharesses

Département : Lozère

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Pourcharesses

CONCERT DES CHICHLES

Parvis du château de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

A Cordes et Nous présente
Concert sur le parvis du château de Castanet
Chiche, on chanterait les Beatles ! Avec les Chichles
A Cordes et Nous présente
Concert sur le parvis du château de Castanet
Chiche, on chanterait les Beatles !
Avec les Chichles
Les fab four
Près de Villefort !
Concert gratuit   .

Parvis du château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 

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English :

A Cordes et Nous presents:
Concert on the grounds of Castanet Castle:
Let’s do it—let’s sing the Beatles! With the Chichles

L’événement CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere

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