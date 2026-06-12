CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses
CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses jeudi 30 juillet 2026.
Pourcharesses
CONCERT DES CHICHLES
Parvis du château de Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
A Cordes et Nous présente
Concert sur le parvis du château de Castanet
Chiche, on chanterait les Beatles ! Avec les Chichles
A Cordes et Nous présente
Concert sur le parvis du château de Castanet
Chiche, on chanterait les Beatles !
Avec les Chichles
Les fab four
Près de Villefort !
Concert gratuit .
Parvis du château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
A Cordes et Nous presents:
Concert on the grounds of Castanet Castle:
Let’s do it—let’s sing the Beatles! With the Chichles
L’événement CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere
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