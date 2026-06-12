Pourcharesses

CONCERT DES CHICHLES

Parvis du château de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

A Cordes et Nous présente

Concert sur le parvis du château de Castanet

Chiche, on chanterait les Beatles ! Avec les Chichles

A Cordes et Nous présente

Concert sur le parvis du château de Castanet

Chiche, on chanterait les Beatles !

Avec les Chichles

Les fab four

Près de Villefort !

Concert gratuit .

Parvis du château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

A Cordes et Nous presents:

Concert on the grounds of Castanet Castle:

Let’s do it—let’s sing the Beatles! With the Chichles

L’événement CONCERT DES CHICHLES Pourcharesses a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere