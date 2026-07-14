UN ÉTÉ EN MOUVEMENT PILATES Pourcharesses
mardi 14 juillet 2026 · Pourcharesses
Informations pratiques
Pourcharesses
UN ÉTÉ EN MOUVEMENT PILATES
Château de castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19
Un été prévention santé activité pilates proposé par Valérie Taupin., tous les mardis de l’été à 9h, 10h30, 16h, 17h45, 19h15
Tous les mercredis de l’été à 17h30
Durée de la séance 1h. Sur réservation
Rendez-vous au château de Castanet, ou à la Halle des sports (selon météo)
Un été prévention santé activité pilates proposé par Valérie Taupin., tous les mardis de l’été à 9h, 10h30, 16h, 17h45, 19h15
Tous les mercredis de l’été à 17h30
Durée de la séance 1h. Sur réservation
Rendez-vous au château de Castanet, ou à la Halle des sports (selon météo) .
Château de castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87
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English :
A summer health and wellness program: Pilates classes led by Valérie Taupin, every Tuesday this summer at 9 a.m., 10:30 a.m., 4 p.m., 5:45 p.m., and 7:15 p.m.
Every Wednesday during the summer at 5:30 p.m.
Session duration: 1 hour. Reservations required
Meet at the Château de Castanet or the Halle des Sports (weather permitting)
L’événement UN ÉTÉ EN MOUVEMENT PILATES Pourcharesses a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere
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