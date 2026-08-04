SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses
vendredi 7 août 2026 · Guinguette du bout du lac · Pourcharesses
Informations pratiques
Pourcharesses
SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE
Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit
21h Fish Dream Cirque aérien Violoncelle
☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35
La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit
21h Fish Dream Cirque aérien Violoncelle
☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35 .
Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 62 15 35
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English :
La Guinguette du bout du Lac invites you to a free concert
9:00 p.m.: Fish Dream Cirque a%E9rien Violoncelle
? Reservations are recommended for dinner at 06.95.62.15.35
L’événement SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-07-27 par 48-OT Mont Lozere
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