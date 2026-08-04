UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses

vendredi 7 août 2026 · Guinguette du bout du lac · Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Guinguette du bout du lac
Adresse
Castanet
Ville
48800 Pourcharesses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit
21h Fish Dream Cirque aérien Violoncelle

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35
La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit
21h Fish Dream Cirque aérien Violoncelle

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35   .

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 62 15 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Guinguette du bout du Lac invites you to a free concert
9:00 p.m.: Fish Dream Cirque a%E9rien Violoncelle

? Reservations are recommended for dinner at 06.95.62.15.35

L’événement SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-07-27 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Pourcharesses (Lozère)