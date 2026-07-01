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SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses

samedi 18 juillet 2026 · Guinguette du bout du lac · Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Guinguette du bout du lac
Adresse
Castanet
Ville
48800 Pourcharesses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La Guinguette du bout du Lac vous propose deux concerts

18h30 Vulvatica Chants populaires polyphoniques
21h Bobo & Behaja Tsapiky malgache jazz- rock
Concerts gratuits

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35
La Guinguette du bout du Lac vous propose deux concerts

18h30 Vulvatica Chants populaires polyphoniques
21h Bobo & Behaja Tsapiky malgache jazz- rock
Concerts gratuits

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35   .

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 62 15 35 

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English :

La Guinguette du bout du Lac presents two concerts

6:30 p.m.: Vulvatica Polyphonic folk songs
9:00 p.m.: Bobo & Behaja Malagasy Tsapiky jazz-rock
Free concerts

? Reservations are recommended for dinner at 06.95.62.15.35

L’événement SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT Mont Lozere

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