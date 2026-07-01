SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses

samedi 18 juillet 2026 · Guinguette du bout du lac · Pourcharesses

Informations pratiques

Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Guinguette du bout du Lac vous propose deux concerts

18h30 Vulvatica Chants populaires polyphoniques

21h Bobo & Behaja Tsapiky malgache jazz- rock

Concerts gratuits

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35

La Guinguette du bout du Lac vous propose deux concerts

18h30 Vulvatica Chants populaires polyphoniques

21h Bobo & Behaja Tsapiky malgache jazz- rock

Concerts gratuits

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35 .

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 62 15 35

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English :

La Guinguette du bout du Lac presents two concerts

6:30 p.m.: Vulvatica Polyphonic folk songs

9:00 p.m.: Bobo & Behaja Malagasy Tsapiky jazz-rock

Free concerts

? Reservations are recommended for dinner at 06.95.62.15.35

L’événement SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT Mont Lozere