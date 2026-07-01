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UN ÉTÉ EN MOUVEMENT MARCHE NORDIQUE route de pourcharesses Pourcharesses

mercredi 15 juillet 2026 · route de pourcharesses · Pourcharesses

UN ÉTÉ EN MOUVEMENT MARCHE NORDIQUE route de pourcharesses Pourcharesses

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
route de pourcharesses
Adresse
Le Lac
Ville
48800 Pourcharesses
Département
Lozère
Tarif
5 5 8 Adulte

Pourcharesses

UN ÉTÉ EN MOUVEMENT MARCHE NORDIQUE

route de pourcharesses Le Lac Pourcharesses Lozère

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Un été en mouvement marche nordique proposé par Valérie Taupin.
Entrainement tous les mercredis à 9h & 19h et les jeudis à 8h30.
Initiation tous les vendredis à 9h
Durée de la séance 1h30. Sur réservation
Un été en mouvement marche nordique proposé par Valérie Taupin.
Entrainement tous les mercredis à 9h & 19h et les jeudis à 8h30.
Initiation tous les vendredis à 9h
Durée de la séance 1h30. Sur réservation   .

route de pourcharesses Le Lac Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87 

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English :

A %E9t%E9 on the Move: Nordic walking led by Val%E9rie Taupin.
Workouts: every Wednesday at 9 a.m. & 7 p.m. and Thursdays at 8:30 a.m.
Beginners’ class every Friday at 9:00 a.m.
Session duration: 1 hour and 30 minutes. Reservations required.

L’événement UN ÉTÉ EN MOUVEMENT MARCHE NORDIQUE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere

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