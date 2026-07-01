UN ÉTÉ EN MOUVEMENT MARCHE NORDIQUE route de pourcharesses Pourcharesses
mercredi 15 juillet 2026 · route de pourcharesses · Pourcharesses
Informations pratiques
Pourcharesses
UN ÉTÉ EN MOUVEMENT MARCHE NORDIQUE
route de pourcharesses Le Lac Pourcharesses Lozère
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Un été en mouvement marche nordique proposé par Valérie Taupin.
Entrainement tous les mercredis à 9h & 19h et les jeudis à 8h30.
Initiation tous les vendredis à 9h
Durée de la séance 1h30. Sur réservation
Un été en mouvement marche nordique proposé par Valérie Taupin.
Entrainement tous les mercredis à 9h & 19h et les jeudis à 8h30.
Initiation tous les vendredis à 9h
Durée de la séance 1h30. Sur réservation .
route de pourcharesses Le Lac Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87
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English :
A %E9t%E9 on the Move: Nordic walking led by Val%E9rie Taupin.
Workouts: every Wednesday at 9 a.m. & 7 p.m. and Thursdays at 8:30 a.m.
Beginners’ class every Friday at 9:00 a.m.
Session duration: 1 hour and 30 minutes. Reservations required.
L’événement UN ÉTÉ EN MOUVEMENT MARCHE NORDIQUE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere
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