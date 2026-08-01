SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses
vendredi 14 août 2026 · Guinguette du bout du lac · Pourcharesses
Informations pratiques
Pourcharesses
SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE
Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit
21h Muddy Bourbon new orleans blues
☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35
La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit
21h Muddy Bourbon new orleans blues
☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35 .
Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 62 15 35
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English :
La Guinguette du bout du Lac invites you to a free concert
9:00 p.m.: Muddy Bourbon New Orleans blues
? Reservations are recommended for dinner at 06.95.62.15.35
L’événement SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-08-07 par 48-OT Mont Lozere
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