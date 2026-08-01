SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Guinguette du bout du lac Pourcharesses

vendredi 14 août 2026 · Guinguette du bout du lac · Pourcharesses

Informations pratiques

Pourcharesses

SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit

21h Muddy Bourbon new orleans blues

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35

La Guinguette du bout du Lac vous propose un concert gratuit

21h Muddy Bourbon new orleans blues

☎ Réservations conseillées pour le repas au 06.95.62.15.35 .

Guinguette du bout du lac Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 62 15 35

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English :

La Guinguette du bout du Lac invites you to a free concert

9:00 p.m.: Muddy Bourbon New Orleans blues

? Reservations are recommended for dinner at 06.95.62.15.35

L’événement SOIRÉE CONCERT À LA GUINGUETTE Pourcharesses a été mis à jour le 2026-08-07 par 48-OT Mont Lozere