ABC EN FÊTE LA LOCO’48 Villefort
ABC EN FÊTE LA LOCO’48 Villefort samedi 18 avril 2026.
Villefort
ABC EN FÊTE
LA LOCO’48 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES
Découvrir les trésors vivants
POUR TOUS ET TOUT ÂGE
PRÉSENTATION PROGRAMME 2026
AUCELS Spectacle gratuit, dès 6 ans
Conférence artistique, ludique, ornithlogique et interactive
REPAS PARTAGÉ
Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES
A partir de 18h, tous à la Loco !
On vous présentera officiellement le programme de cette année, puis nous vous proposons un spectacle familial en lien avec nos actions, et qui semble bien poétique…
Aucels, par la Cie l’Araignée au Plafond
Trois voix, trois paroles Aucèls, qui signifie oiseaux en Occitan, est le fruit de la rencontre entre Solène Rasera, conteuse, Cécilia Simonet, musicienne et Bérenger Rémy, ornithologue. Cet instant ornitho-artistique est un tissage de contes, de chants, de connaissances et de savoirs naturalistes. Le tout est parfois sérieux, poétique, souvent artistique, de temps en temps scientifique et même quelquefois drôle.
Aucels est une invitation à revisiter le lien jadis privilégié entres les humains et les oiseaux
Spectacle familial à partir de 6 ans,
Nous clôturerons cette chouette journée avec un repas partagé à la loco à l’issue du spectacle ! .
LA LOCO’48 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie biodiv.vil.pour@gmail.com
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English :
Atlas of Communal Biodiversity DE VILLEFORT & POURCHARESSES
Discover living treasures
FOR ALL AGES
PRESENTATION PROGRAM 2026
AUCELS Free show, ages 6 and up
Artistic, entertaining, interactive ornithological conference
SHARED MEAL
L’événement ABC EN FÊTE Villefort a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Mont Lozere
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