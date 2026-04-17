ABC EN FÊTE LA LOCO’48 Villefort

Villefort

ABC EN FÊTE

LA LOCO’48 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES

Découvrir les trésors vivants

POUR TOUS ET TOUT ÂGE

PRÉSENTATION PROGRAMME 2026

AUCELS Spectacle gratuit, dès 6 ans

Conférence artistique, ludique, ornithlogique et interactive

REPAS PARTAGÉ

Atlas de la Biodiversité Communale DE VILLEFORT & POURCHARESSES

A partir de 18h, tous à la Loco !

On vous présentera officiellement le programme de cette année, puis nous vous proposons un spectacle familial en lien avec nos actions, et qui semble bien poétique…

Aucels, par la Cie l’Araignée au Plafond

Trois voix, trois paroles Aucèls, qui signifie oiseaux en Occitan, est le fruit de la rencontre entre Solène Rasera, conteuse, Cécilia Simonet, musicienne et Bérenger Rémy, ornithologue. Cet instant ornitho-artistique est un tissage de contes, de chants, de connaissances et de savoirs naturalistes. Le tout est parfois sérieux, poétique, souvent artistique, de temps en temps scientifique et même quelquefois drôle.

Aucels est une invitation à revisiter le lien jadis privilégié entres les humains et les oiseaux

Spectacle familial à partir de 6 ans,

Nous clôturerons cette chouette journée avec un repas partagé à la loco à l’issue du spectacle ! .

LA LOCO’48 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie biodiv.vil.pour@gmail.com

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English :

Atlas of Communal Biodiversity DE VILLEFORT & POURCHARESSES

Discover living treasures

FOR ALL AGES

PRESENTATION PROGRAM 2026

AUCELS Free show, ages 6 and up

Artistic, entertaining, interactive ornithological conference

SHARED MEAL

L’événement ABC EN FÊTE Villefort a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Mont Lozere