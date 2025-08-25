SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort

SOIRÉE DOCU/DÉBATS

Soirée Docu/débats Le chant des vivants de Cécile Allegra

Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. Là, une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, permet au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issus d’Érythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC.

La Loco-Motive 48 propose chaque mois, de septembre à mai, une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés. Les documentaires abordent des sujets actuels, parfois engagés, qui nous poussent à réfléchir et à avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure. Grâce à la présence d’invités engagés et de partenaires comme le Secours Populaire et la Confédération Paysanne, ces débats offrent des perspectives éclairantes et des pistes d’action concrètes.

À Conques, ils marchent, discutent, respirent… Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue, et la parole renaît.

Alors un jour surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective. L’histoire commence à l’automne, dans ce petit bout de France, et se termine en juillet, dans l’éclat d’un été. De toutes leurs épreuves, ils feront une chanson. .

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

Docu/Debate evening: « Le chant des vivants » by Cécile Allegra

Survivors of the long road to exile, young men and women arrive in Conques, in the heart of Aveyron. There, an association, Limbo, surrounded by welcoming locals, allows the group to rest for a while. These young people come from Eritrea, Sudan, Somalia, Guinea and the DRC.

German :

Dokumentarfilm-/Debattenabend: « Der Gesang der Lebenden » von Cécile Allegra

Als Überlebende der langen Exilroute kommen junge Frauen und Männer in Conques, im Herzen des Aveyron, an. Dort bietet der Verein Limbo, umgeben von freundlichen Einwohnern, der Gruppe die Möglichkeit, sich eine Zeit lang niederzulassen. Die Jugendlichen stammen aus Eritrea, dem Sudan, Somalia, Guinea und der Demokratischen Republik Kongo.

Italiano :

Serata documentario/dibattito: « Le chant des vivants » di Cécile Allegra

Sopravvissuti alla lunga strada dell’esilio, un gruppo di giovani uomini e donne arriva a Conques, nel cuore dell’Aveyron. Lì, un’associazione, Limbo, circondata da gente accogliente, permette al gruppo di riposare per un po’. Questi giovani provengono da Eritrea, Sudan, Somalia, Guinea e RDC.

Espanol :

Documental/noche de debate: « Le chant des vivants » de Cécile Allegra

Supervivientes del largo camino del exilio, un grupo de hombres y mujeres jóvenes llega a Conques, en el corazón del Aveyron. Allí, una asociación, Limbo, rodeada de lugareños acogedores, permite al grupo descansar durante un tiempo. Estos jóvenes proceden de Eritrea, Sudán, Somalia, Guinea y la RDC.

