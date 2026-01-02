STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ADULTE DE PRINTEMPS Villefort

STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ADULTE DE PRINTEMPS

Halle des sports Villefort Lozère

Tarif : 30 – 30 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:00:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose un stage de cirque pour adultes (16 à 76ans), du 27 avril au 1er mai , avec la circassienne Nina !

de 20h à 22h 30€

+ adhésion foyer (13€)

Renseignements Foyer rural au 07 82 01 60 69 ou contact@frpv48.fr

Inscriptions http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps

Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

The Foyer rural de Pourcharesses-Villefort is offering a circus workshop for adults (16 to 76), from April 27th to May 1st, with circus artist Nina!

from 8pm to 10pm 30?

+ membership (13?)

Information Foyer rural on 07 82 01 60 69 or contact@frpv48.fr

Registration: http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps

