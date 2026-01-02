STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ADULTE DE PRINTEMPS Villefort
STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ADULTE DE PRINTEMPS Villefort lundi 27 avril 2026.
STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ADULTE DE PRINTEMPS
Halle des sports Villefort Lozère
Tarif : 30 – 30 – EUR
Adulte
Début : 2026-04-27 20:00:00
fin : 2026-05-01 22:00:00
2026-04-27
Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose un stage de cirque pour adultes (16 à 76ans), du 27 avril au 1er mai , avec la circassienne Nina !
de 20h à 22h 30€
+ adhésion foyer (13€)
Renseignements Foyer rural au 07 82 01 60 69 ou contact@frpv48.fr
Inscriptions http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps
Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr
English :
The Foyer rural de Pourcharesses-Villefort is offering a circus workshop for adults (16 to 76), from April 27th to May 1st, with circus artist Nina!
from 8pm to 10pm 30?
+ membership (13?)
Information Foyer rural on 07 82 01 60 69 or contact@frpv48.fr
Registration: http://frpv48.fr/stage-cirque-printemps
