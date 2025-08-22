GRP TOUR DU CHASSEZAC Villefort Lozère

GRP TOUR DU CHASSEZAC Marche nordique Difficulté moyenne

GRP TOUR DU CHASSEZAC D66 Gare de Villefort 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : Distance : 47000.0 Tarif :

Un itinéraire en boucle de 47km qui surplombe la rivière et les gorges du Chassezac. Cette randonnée vous offre de somptueux paysages cévenols à perte de vue.

Difficulté moyenne

https://www.destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

A 47km loop route overlooking the river and the Chassezac gorges. This hike offers you sumptuous Cévennes landscapes as far as the eye can see.

Deutsch :

Ein 47 km langer Rundweg, der den Fluss und die Schluchten des Chassezac überragt. Diese Wanderung bietet Ihnen prachtvolle Cevennen-Landschaften, soweit das Auge reicht.

Italiano :

Un percorso ad anello di 47 km con vista sul fiume e sulle gole dello Chassezac. Questa escursione offre sontuosi paesaggi delle Cévennes a perdita d’occhio.

Español :

Un circuito de 47 km con vistas al río y a las gargantas de Chassezac. Esta ruta le ofrece suntuosos paisajes de las Cevenas hasta donde alcanza la vista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-06-17 par CDT Lozère