GRP TOUR DU CHASSEZAC Villefort Lozère
GRP TOUR DU CHASSEZAC Villefort Lozère vendredi 1 mai 2026.
GRP TOUR DU CHASSEZAC Marche nordique Difficulté moyenne
GRP TOUR DU CHASSEZAC D66 Gare de Villefort 48800 Villefort Lozère Occitanie
Durée : Distance : 47000.0 Tarif :
Un itinéraire en boucle de 47km qui surplombe la rivière et les gorges du Chassezac. Cette randonnée vous offre de somptueux paysages cévenols à perte de vue.
Difficulté moyenne
https://www.destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
English :
A 47km loop route overlooking the river and the Chassezac gorges. This hike offers you sumptuous Cévennes landscapes as far as the eye can see.
Deutsch :
Ein 47 km langer Rundweg, der den Fluss und die Schluchten des Chassezac überragt. Diese Wanderung bietet Ihnen prachtvolle Cevennen-Landschaften, soweit das Auge reicht.
Italiano :
Un percorso ad anello di 47 km con vista sul fiume e sulle gole dello Chassezac. Questa escursione offre sontuosi paesaggi delle Cévennes a perdita d’occhio.
Español :
Un circuito de 47 km con vistas al río y a las gargantas de Chassezac. Esta ruta le ofrece suntuosos paisajes de las Cevenas hasta donde alcanza la vista.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-06-17 par CDT Lozère