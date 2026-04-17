FIN DE SAISON Local du ski Club rue du pré de la foire Villefort
FIN DE SAISON Local du ski Club rue du pré de la foire Villefort samedi 18 avril 2026.
Villefort
FIN DE SAISON
Local du ski Club rue du pré de la foire (sous la salle des fêtes) Villefort Lozère
Tarif : 525 – 525 – 720 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Ski Club des Monts Cévenols vous accueille pour la fin de saison
Rendu du matériel, remise des médailles, sorties et animations à venir
Apéro et grillades party
Activités skiman et goûter pour les pitchouns
Le Ski Club des Monts Cévenols vous accueille pour la fin de saison
Rendu du matériel, remise des médailles, sorties et animations à venir
Apéro et grillades party
Activités skiman et goûter pour les pitchouns .
Local du ski Club rue du pré de la foire (sous la salle des fêtes) Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 82 99 02 03 skiclubvillefort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ski Club des Monts Cévenols welcomes you for the end of the season
Return of equipment, presentation of medals, upcoming outings and events
Aperitif and barbecue party
Skiman activities and snacks for pitchouns
L’événement FIN DE SAISON Villefort a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Villefort (Lozère)
- SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort 17 avril 2026
- LE COIN DES PARENTS ATELIER MOTRICITÉ LIBRE Villefort 18 avril 2026
- ABC EN FÊTE LA LOCO’48 Villefort 18 avril 2026
- ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort 20 avril 2026
- RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort 21 avril 2026