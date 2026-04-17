Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FIN DE SAISON Local du ski Club rue du pré de la foire Villefort

FIN DE SAISON Local du ski Club rue du pré de la foire Villefort

FIN DE SAISON Local du ski Club rue du pré de la foire Villefort samedi 18 avril 2026.

Lieu : Local du ski Club rue du pré de la foire

Adresse : (sous la salle des fêtes)

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 525 525 720 Adulte

Villefort

FIN DE SAISON

Local du ski Club rue du pré de la foire (sous la salle des fêtes) Villefort Lozère

Tarif : 525 – 525 – 720 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Le Ski Club des Monts Cévenols vous accueille pour la fin de saison
Rendu du matériel, remise des médailles, sorties et animations à venir
Apéro et grillades party
Activités skiman et goûter pour les pitchouns
Le Ski Club des Monts Cévenols vous accueille pour la fin de saison
Rendu du matériel, remise des médailles, sorties et animations à venir
Apéro et grillades party
Activités skiman et goûter pour les pitchouns   .

Local du ski Club rue du pré de la foire (sous la salle des fêtes) Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 82 99 02 03  skiclubvillefort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ski Club des Monts Cévenols welcomes you for the end of the season
Return of equipment, presentation of medals, upcoming outings and events
Aperitif and barbecue party
Skiman activities and snacks for pitchouns

L’événement FIN DE SAISON Villefort a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Villefort (Lozère)