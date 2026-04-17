FIN DE SAISON Local du ski Club rue du pré de la foire Villefort

Villefort

FIN DE SAISON

Local du ski Club rue du pré de la foire (sous la salle des fêtes) Villefort Lozère

Tarif : 525 – 525 – 720 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Ski Club des Monts Cévenols vous accueille pour la fin de saison

Rendu du matériel, remise des médailles, sorties et animations à venir

Apéro et grillades party

Activités skiman et goûter pour les pitchouns

Le Ski Club des Monts Cévenols vous accueille pour la fin de saison

Rendu du matériel, remise des médailles, sorties et animations à venir

Apéro et grillades party

Activités skiman et goûter pour les pitchouns .

Local du ski Club rue du pré de la foire (sous la salle des fêtes) Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 82 99 02 03 skiclubvillefort@gmail.com

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English :

The Ski Club des Monts Cévenols welcomes you for the end of the season

Return of equipment, presentation of medals, upcoming outings and events

Aperitif and barbecue party

Skiman activities and snacks for pitchouns

L’événement FIN DE SAISON Villefort a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Mont Lozere