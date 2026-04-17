RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort
RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort mardi 21 avril 2026.
Villefort
RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO
12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Pour ce dernier restaurant éphémère avant la pause estivale, nous avons le plaisir d’accueillir Alain et Ghys.
Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr
Les places sont limitées,
Une fois par mois, le café associatif La Loco se transforme en restaurant éphémère, organisé par une équipe de bénévoles.
Un moment convivial et gourmand où chaque repas est une invitation au voyage… et dont l’intégralité des recettes est reversée à l’association.
Pour ce dernier restaurant éphémère avant la pause estivale, nous avons le plaisir d’accueillir Alain et Ghys.
Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr
Les places sont limitées, ne tardez pas ! .
12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
For this last short-lived restaurant before the summer break, we are delighted to welcome Alain and Ghys.
Reservations required by e-mail: contact@loco48.fr
Places are limited,
L’événement RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere
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