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ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mardi 21 avril 2026.

Adresse : Rue de Palheres

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : 6 6 14 Journée

Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Programme du mardi 21 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Sortie à la journée Cinéma à Langogne (- 6 ans) L’ourse et l’oiseau . 8 places.
Fabrication d’un four à céramique et jeu de piste ( + 6 ans)
Prévoir son pique nique zéro déchet

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du mardi 21 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Sortie à la journée Cinéma à Langogne (- 6 ans) L’ourse et l’oiseau . 8 places.
Fabrication d’un four à céramique et jeu de piste ( + 6 ans)
Prévoir son pique nique zéro déchet

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com   .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69  alsh@grandeurnature48.com

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English :

Tuesday April 21 program from the Zou leisure center team:
Day trip: Langogne cinema (under 6s) L’ourse et l’oiseau . 8 places.
Manufacture of a ceramic kiln and treasure hunt (+ 6 years)
Bring your own zero-waste picnic

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere

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