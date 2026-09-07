ABD AL MALIK, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

ABD AL MALIK Vendredi 16 octobre, 20h30 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif A de 16€ à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Il y a un avant et un après Gilbraltar dans la vie du rappeur-conteur-slameur Abd Al Malik. Avant-gardiste dans la culture hip-hop, cet album majeur dans son œuvre l’a fait rentrer dans l’âge adulte, dit-il, et devenir un artiste solo. Vingt ans plus tard, il le porte à nouveau sur scène comme un étendard pour adresser son message de paix à l’humanité.

Quand Abd Al Malik sort son album Gibraltar en 2006, il l’écrit « à l’encre rouge de ses blessures ». Comme un manifeste. Il a une vision, un but qu’il ambitionne avec la force qu’on lui connait : questionner la notion d’identité. Son identité. Pas moins de quatre récompenses pleuvent sur sa nouvelle vision du rap avec claviers, guitares, flûtes et batteries, mais sans boite à rythmes ! L’évocation de la vie d’un jeune « gangsta rappeur » qui décide de traverser la mer, direction le Maroc, touche en plein cœur le public ! Changement d’itinéraire, passage entre deux mondes, aventure humaine…

Aujourd’hui plus question de « souffrir » de son morcellement identitaire entre le Congo de ses parents et la France : il décide de célébrer Gibraltar pour marteler « l’importance et l’urgence de la réconciliation » face à la mondialisation. Il puise dans des échantillons musicaux issus du patrimoine mondial pour concevoir une œuvre nouvelle et faire rimer à merveille ses musiques préférées.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/745245-abd-al-malik-tout-public »}]

ABD AL MALIK “Gibraltar, identités réconciliées” musique

Fabien Coste