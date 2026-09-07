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ABD AL MALIK, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan

ABD AL MALIK, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Théâtre de l'Esplanade
Adresse
Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Tarif A de 16€ à 28€

ABD AL MALIK Vendredi 16 octobre, 20h30 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif A de 16€ à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Il y a un avant et un après Gilbraltar dans la vie du rappeur-conteur-slameur Abd Al Malik. Avant-gardiste dans la culture hip-hop, cet album majeur dans son œuvre l’a fait rentrer dans l’âge adulte, dit-il, et devenir un artiste solo. Vingt ans plus tard, il le porte à nouveau sur scène comme un étendard pour adresser son message de paix à l’humanité.

Quand Abd Al Malik sort son album Gibraltar en 2006, il l’écrit « à l’encre rouge de ses blessures ». Comme un manifeste. Il a une vision, un but qu’il ambitionne avec la force qu’on lui connait : questionner la notion d’identité. Son identité. Pas moins de quatre récompenses pleuvent sur sa nouvelle vision du rap avec claviers, guitares, flûtes et batteries, mais sans boite à rythmes ! L’évocation de la vie d’un jeune « gangsta rappeur » qui décide de traverser la mer, direction le Maroc, touche en plein cœur le public ! Changement d’itinéraire, passage entre deux mondes, aventure humaine…

Aujourd’hui plus question de « souffrir » de son morcellement identitaire entre le Congo de ses parents et la France : il décide de célébrer Gibraltar pour marteler « l’importance et l’urgence de la réconciliation » face à la mondialisation. Il puise dans des échantillons musicaux issus du patrimoine mondial pour concevoir une œuvre nouvelle et faire rimer à merveille ses musiques préférées.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/745245-abd-al-malik-tout-public »}]
ABD AL MALIK “Gibraltar, identités réconciliées” musique

Fabien Coste

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