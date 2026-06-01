Abdullah Miniawy – Marseille Jazz des cinq continents 2026, Centre de la Vieille Charité, Marseille

Abdullah Miniawy – Marseille Jazz des cinq continents 2026 Vendredi 3 juillet, 20h00 Centre de la Vieille Charité Bouches-du-Rhône

35 € Tarif Normal

30 € Tarif Réduit*

15 € Tarif Jeune (moins de 18 ans) *Tarif réduit : étudiant·es européen·nes, bénéficiaires du RSA, demandeur·ses d’emploi, Carte Mobilité Inclusion, carte famille nombreuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

Écrit en arabe littéraire, le nouveau projet de Abdullah Miniawy a fait évoluer le Cri du Caire en un joyau de poésie qui convoque à chaque concert, l’universel. La musique est un chemin sur lequel s’engage l’artiste suivant, au fil de son inspiration et avec la puissance de ses compagnons, une voie qui traverse le chaos. La voix est envoûtante, descendant contemporain de la tradition soufi, elle s’adresse à ce qui est commun à chacun de nous, partout sur la terre, humains et non humains, dans un instant présent inoubliable. Deux trombonistes se joignent à l’artiste, Robinson Khoury et Jules Boittin avec, en invité spécial, Erik Truffaz « un ange de la musique », nous dit Abdullah Miniawy.

Soirée dans le cadre du festival Marseille Jazz des cinq continents, en partenariat avec les Musées de Marseille.

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la charite, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491145880 https://musees.marseille.fr/centre-de-la-vieille-charite-cvc Le Centre de la Vieille Charité regroupe plusieurs structures multi-culturelles à Marseille : musées, associations, école, … et propose des expositions temporaires et des activités tout au long de l’année. Métro : arrêts Joliette (M2) ou Colbert (M1). Tramway : arrêt Sadi-Carnot (T2)

Écrit en arabe littéraire, le nouveau projet de **Abdullah Miniawy** a fait évoluer le Cri du Caire en un joyau de poésie qui convoque à chaque concert, l’universel. La musique est un chemin sur au à…

© Dario Holtz