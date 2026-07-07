Abdullah Miniawy – Peacock Dreams, L’Auditorium, Rezé
samedi 3 avril 2027 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Abdullah Miniawy – Peacock Dreams Samedi 3 avril 2027, 18h00 L’Auditorium Loire-Atlantique
De 8€ à 14€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-03T18:00:00+02:00 – 2027-04-03T19:00:00+02:00
Fin : 2027-04-03T18:00:00+02:00 – 2027-04-03T19:00:00+02:00
Après Le Cri du Caire, Abdullah Miniawy poursuit sa quête musicale et spirituelle. Sa voix, à la fois lyrique et incandescente, s’unit aux trombones de Robinson Khoury (Prix Django Reinhardt 2024) et Jules Boittin pour une rencontre inédite entre jazz, accents soufis et influences baroques. D’une intensité rare, Peacock Dreams invite à une plongée dans les rêves, les luttes et la lumière d’un monde en transformation.
L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/abdullah-miniawy-peacock-dreams/ »}]
L’artiste égyptien explore de nouveaux territoires sonores : une traversée poétique où sa voix mystique dialogue avec deux trombones pour une expérience aussi audacieuse qu’envoûtante.
Andrea Avezzù Courtesy
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