ABLAYE CISSOKO & CYRILLE BROTTO Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

ABLAYE CISSOKO & CYRILLE BROTTO

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02 22:00:00

Date(s) :

2027-04-02

Griot de père en fils vivant à St Louis-du-Sénégal, Ablaye Cissoko incarne la rencontre entre les traditions mandingues et la création contemporaine. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de kora au monde mais aussi comme un homme de rencontres. Enregistrant tantôt avec le trompettiste allemand Volker Goetze, tantôt avec l’ensemble canadien Constantinople, c’est aujourd’hui avec le poly-instrumentiste itinérant Cyrille Brotto que Ablaye Cissoko noue un dialogue inédit au fil des dix chansons sublimes de l’album Instant . C’est à l’occasion d’un concert d’Ablaye Cissoko, organisé chez Cyrille Brotto, que les deux musiciens se rencontrent. Bientôt naissent une amitié et ce projet, où se croisent la tradition mandingue et l’esprit de la valse européenne. Instrument à mi-chemin entre la harpe et le luth, la kora s’étale en harmoniques tandis que l’accordéon improvise ses chœurs. Le duo franco-sénégalais nous entraîne ainsi dans un voyage spirituel, auquel la voix veloutée d’Ablaye Cissoko ajoute une touche aérienne… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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L’événement ABLAYE CISSOKO & CYRILLE BROTTO Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX