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Abracadabroc Association Amalia Saint-Palais

Abracadabroc Association Amalia Saint-Palais

Abracadabroc Association Amalia Saint-Palais mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Association Amalia

Adresse : 5 Rue Gambetta

Ville : 64120 Saint-Palais

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Palais

Abracadabroc

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Vide maison kermesse avec tour de poney et jeux géants en bois. Annulé en cas de pluie.   .

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54  assoamalia@gmail.com

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English : Abracadabroc

L’événement Abracadabroc Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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