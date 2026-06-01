Abracadabroc Association Amalia Saint-Palais

Saint-Palais

Abracadabroc

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Vide maison kermesse avec tour de poney et jeux géants en bois. Annulé en cas de pluie. .

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54 assoamalia@gmail.com

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English : Abracadabroc

L’événement Abracadabroc Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque