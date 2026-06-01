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Braderie de livres Saint-Palais

Braderie de livres Saint-Palais

Braderie de livres Saint-Palais mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 3 Elizako karrika

Ville : 64120 Saint-Palais

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Palais

Braderie de livres

3 Elizako karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

A partir de la 2eme semaine de juin et durant 3 semaines, venez chiner de vieux livres en vente à petit prix, à la médiathèque (salle du fond).   .

3 Elizako karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72  mediatheque.amikuze@communaute-paysbasque.fr

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English : Braderie de livres

L’événement Braderie de livres Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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