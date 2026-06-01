Braderie de livres Saint-Palais
Braderie de livres Saint-Palais mercredi 10 juin 2026.
Saint-Palais
Braderie de livres
3 Elizako karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
A partir de la 2eme semaine de juin et durant 3 semaines, venez chiner de vieux livres en vente à petit prix, à la médiathèque (salle du fond). .
3 Elizako karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 mediatheque.amikuze@communaute-paysbasque.fr
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English : Braderie de livres
L’événement Braderie de livres Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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