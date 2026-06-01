Balade et collecte de déchets Association Amalia Saint-Palais
Balade et collecte de déchets Association Amalia Saint-Palais samedi 13 juin 2026.
Saint-Palais
Balade et collecte de déchets
Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Balade et collecte de déchets. Tour du lac pour les enfants et les familles. Tour du lac + montée de Maule Bidea pour les plus sportifs. Inscription obligatoire. .
Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54 assoamalia@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade et collecte de déchets
L’événement Balade et collecte de déchets Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)
- Braderie de livres Saint-Palais 10 juin 2026
- Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Association Amalia Saint-Palais 12 juin 2026
- Tournoi de Ping Pong Salle Ithurbidea Saint-Palais 13 juin 2026
- Atelier d’écriture Saint-Palais 13 juin 2026
- Concert de Blues Menthol Auditorium de Bideak Saint-Palais 13 juin 2026