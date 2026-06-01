Balade et collecte de déchets Association Amalia Saint-Palais

Saint-Palais

Balade et collecte de déchets

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Balade et collecte de déchets. Tour du lac pour les enfants et les familles. Tour du lac + montée de Maule Bidea pour les plus sportifs. Inscription obligatoire. .

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54 assoamalia@gmail.com

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English : Balade et collecte de déchets

L’événement Balade et collecte de déchets Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque