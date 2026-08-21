Abraham Réunion ‘Jaden an nou’, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Abraham Réunion ‘Jaden an nou’ Samedi 24 octobre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T19:30:00+02:00 – 2026-10-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T21:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Chez les Abraham, la musique est une histoire de famille. Zacharie, Cynthia et Clélya ont grandi entre jazz, funk et musiques caribéennes avant de s’émanciper à travers leurs projets respectifs. Réunis sous le nom d’Abraham Réunion, ils prolongent aujourd’hui le sillon où germent les graines de leur jardin créole, *Jaden an nou*. Nourri des écrits d’Aimé Césaire, Frantz Fanon et Maryse Condé, ce nouveau répertoire mêle gwoka guadeloupéen, maloya réunionnais, tambours brésiliens et jazz. En français comme en créole, leurs compositions dévoilent leurs faiblesses, leurs aspirations et leurs questionnements, où les considérations intimes font écho aux préoccupations universelles. Sur scène, la fratrie déploie une musique généreuse et foisonnante, portée par une abondante palette de percussions, le plaisir du jeu collectif et une même envie de relier les êtres, les cultures et les imaginaires. **Cynthia Abraham** / voix, percussions **Clélya Abraham** / piano, voix, percussions **Zacharie Abraham** / contrebasse, voix Pierre-Eden Guilbaud** / batterie, percussions *— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/668-Abraham-Reunion-Jaden-an-nou?session=668 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/669-Abraham-Reunion-Jaden-an-nou?session=669 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Chez les Abraham, la musique est une histoire de famille. Zacharie, Cynthia et Clélya ont grandi entre jazz, funk et musiques caribéennes avant de s’émanciper à travers leurs projets …