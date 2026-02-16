Académie lyrique Salle des fêtes Vouvant

Académie lyrique

Salle des fêtes 11 Rue Théodolin Vouvant Vendée

Concert des étudiants de l’Académie Lyrique Toulouse-Occitanie en résidence à Vouvant, Léa PASQUEL, professeur de chant et Christophe LARRIEU, piano.

Entrée libre Libre participation aux frais

Enfants concert recommandé à partir de 5 ans .

English :

Concert by students from the Académie Lyrique Toulouse-Occitanie in residence in Vouvant, Léa PASQUEL, voice teacher and Christophe LARRIEU, piano.

