Académie lyrique Salle des fêtes Vouvant

Salle des fêtes 11 Rue Théodolin Vouvant Vendée
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Concert des étudiants de l’Académie Lyrique Toulouse-Occitanie en résidence à Vouvant, Léa PASQUEL, professeur de chant et Christophe LARRIEU, piano.
Entrée libre Libre participation aux frais
Enfants concert recommandé à partir de 5 ans .
Salle des fêtes 11 Rue Théodolin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
English :
Concert by students from the Académie Lyrique Toulouse-Occitanie in residence in Vouvant, Léa PASQUEL, voice teacher and Christophe LARRIEU, piano.
