Accélérateur de l’engagement, La Multi, Villeurbanne
vendredi 18 septembre 2026 · La Multi · Villeurbanne
Informations pratiques
Accélérateur de l’engagement Vendredi 18 septembre, 09h00 La Multi Métropole de Lyon
Disponibilité exigée sur toute la journée. Sur inscription obligatoirement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Participez à la 1ʳᵉ édition de l’Accélérateur de l’engagement, une journée d’intelligence collective dédiée aux projets à impact.
Aux côtés d’entrepreneurs, d’associations et d’acteurs du territoire, contribuez à accélérer le développement de 4 projets porteurs de sens dans un esprit de partage, de créativité et de collaboration :
– Les Biens en Commun,
– Fenotte,
– Le Regard Français
– La Pause Brindille
La Multi 34 rue Decomberousse Villeurbanne 69100 Bonnevay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=mXW_ks8HyUitK9RBosjehDOHbTaK1XtPsAUXNi07C7dUQzVLWk03NlU3QTlIUjk1TlJWREdPTUxZUS4u&route=shorturl »}]
Une journée d’intelligence collective pour booster 4 projets à impact
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