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Accélérateur de l’engagement, La Multi, Villeurbanne

vendredi 18 septembre 2026 · La Multi · Villeurbanne

Accélérateur de l’engagement, La Multi, Villeurbanne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
La Multi
Adresse
34 rue Decomberousse
Ville
69100 Villeurbanne
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Disponibilité exigée sur toute la journée. Sur inscription obligatoirement.

Accélérateur de l’engagement Vendredi 18 septembre, 09h00 La Multi Métropole de Lyon

Disponibilité exigée sur toute la journée. Sur inscription obligatoirement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Participez à la 1ʳᵉ édition de l’Accélérateur de l’engagement, une journée d’intelligence collective dédiée aux projets à impact.
Aux côtés d’entrepreneurs, d’associations et d’acteurs du territoire, contribuez à accélérer le développement de 4 projets porteurs de sens dans un esprit de partage, de créativité et de collaboration :
– Les Biens en Commun,
– Fenotte,
– Le Regard Français
– La Pause Brindille

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Une journée d’intelligence collective pour booster 4 projets à impact

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