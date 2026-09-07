Le patrimoine photographique de l’artothèque, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne

Informations pratiques

Le patrimoine photographique de l’artothèque 18 et 19 septembre Maison du livre, de l’image et du son Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accrochage visible du mercredi 2 au samedi 19 septembre 2026, les mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 19h et samedis de 14h à 18h

samedi 19 septembre à 11h40 et 16h40 : médiation flash proposée à la fin de la visite de la Maison du livre, de l’image et du son pour les Journées Européennes du Patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 célébrant le bicentenaire de la photographie, l’artothèque propose une rétrospective de ses photographies les plus emblématiques acquises depuis 1987 (année précédant l’ouverture de la Mlis). Traversée des ans et des continents témoignant d’une politique d’acquisition internationale (William Klein, Malick Sidibé, Denis Roche, Duane Michals, William Wegman, Donna Gottschalk, Steve McCurry, Andres Serrano, Nan Goldin, Li Wei, Bettina Rheims…), œuvres d’artistes vivant en France et souvent issus d’horizons plus lointains (Jordi Colomer, Atiq Rahimi, Virya Chotpanyavisut, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige), photographes emblématiques de la scène française (Eric Tabuchi, Patrick Tosani, Natacha Lesueur, Gerald Petit…) : à Villeurbanne, la photographie est un art multiple et patrimonial.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 68 04 04 http://mediatheques.villeurbanne.fr À seulement une enjambée des Gratte-Ciel, la Maison du livre, de l’image et du son – François Mitterrand (Mlis) abrite la principale médiathèque de Villeurbanne dans le remarquable bâtiment conçu par l’architecte Mario Botta.

Avec plus de 150 000 titres à son catalogue, la Maison du livre, de l’image et du son présente une offre variée de documents pour tous ceux qui souhaitent lire, étudier, se détendre, s’informer, se cultiver ou encore apprécier les grandes œuvres littéraires, l’art contemporain, la musique ou le cinéma. La Maison du livre, de l’image et du son, c’est aussi une programmation culturelle durant toute l’année, avec des conférences, des projections, des concerts, des lectures… métro A ou bus 69 arrêt Flachet ‐ stations Vélo’v Zola/France

et Anatole France

Accrochage visible du mercredi 2 au samedi 19 septembre 2026, les mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 19h et samedis de 14h à 18h

© ville de Villeurbanne