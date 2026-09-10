Accès au bajoyer de l’écluse EDF de Fessenheim, Ecluse de Fessenheim, Fessenheim

Informations pratiques

Accès au bajoyer de l’écluse EDF de Fessenheim 19 et 20 septembre Ecluse de Fessenheim Haut-Rhin

• Gratuit, sans réservation

• Chaussures plates et fermées conseillées. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Les écluses se dévoilent

Temps fort du week-end : la découverte des écluses de Fessenheim et du métier d’éclusier.

Les visiteurs pourront exceptionnellement accéder au bajoyer, l’espace situé entre les deux sas, habituellement fermé au public. Les équipes EDF expliqueront le rôle essentiel des écluses dans la navigation rhénane, ainsi que les enjeux du transport fluvial sur l’un des principaux axes européens.

Une occasion unique de découvrir l’envers du décor d’un ouvrage traversé chaque année par des milliers de bateaux.

Ecluse de Fessenheim rue de l’Europe, 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est https://www.edf.fr/hydraulique-alsace-vosges/edf-assure-la-navigation-sur-le-rhin L’aménagement hydroélectrique de Fessenheim a été mis en service en 1956. Il a été inauguré par le Président de la République René Coty. Depuis 70 ans, l’écluse, composée de 2 grands sas, permet aux bateaux de remonter et descendre le Rhin navigable, reliant la Suisse et la Mer du Nord, 7j/7, 365 j/an. Parking à proximité

Les écluses se dévoilent

©J Marx