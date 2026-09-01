Journées du Patrimoine au musée Schoelcher Fessenheim
samedi 19 septembre 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Journées du Patrimoine au musée Schoelcher
21 Rue de la Libération Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée vous invite à un week-end de portes ouvertes.
Au programme
Visites libres du musée et de l’exposition temporaire intitulée Le Mexique vu par Victor Schœlcher.
Découvrez également la pratique de la céramique avec l’atelier Barbotine (sur réservation).
Un atelier est destiné aux adolescents et aux adultes à partir de 13 ans, il est consacré au façonnage d’un objet en céramique sur le thème du Mexique samedi de 15h à 17h. (20€)
Un second atelier destiné aux enfants de 6 à 12 ans, consacré à la création de magnets, avec des formes inspirées du Mexique (cactus, piment, sombrero…) dimanche de 15h à 17h. (10€) .
21 Rue de la Libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 03 28 musee.schoelcher@fessenheim.fr
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English :
The museum invites you to an open house weekend.
L’événement Journées du Patrimoine au musée Schoelcher Fessenheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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