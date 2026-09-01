Informations pratiques

Fessenheim

Journées du Patrimoine au musée Schoelcher

21 Rue de la Libération Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée vous invite à un week-end de portes ouvertes.

Au programme

Visites libres du musée et de l’exposition temporaire intitulée Le Mexique vu par Victor Schœlcher.

Découvrez également la pratique de la céramique avec l’atelier Barbotine (sur réservation).

Un atelier est destiné aux adolescents et aux adultes à partir de 13 ans, il est consacré au façonnage d’un objet en céramique sur le thème du Mexique samedi de 15h à 17h. (20€)

Un second atelier destiné aux enfants de 6 à 12 ans, consacré à la création de magnets, avec des formes inspirées du Mexique (cactus, piment, sombrero…) dimanche de 15h à 17h. (10€) .

21 Rue de la Libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 03 28 musee.schoelcher@fessenheim.fr

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English :

The museum invites you to an open house weekend.

L’événement Journées du Patrimoine au musée Schoelcher Fessenheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach