Visite guidée de l’usine hydroélectrique EDF de Fessenheim, Centrale hydroélectrique de Fessenehim, Fessenheim

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine hydroélectrique EDF de Fessenheim 19 et 20 septembre Centrale hydroélectrique de Fessenehim Haut-Rhin

• Gratuit, réservation obligatoire sur www.edf.fr/visiteredf

• Chaussures plates et fermées, jambes couvertes, présentation d’une pièce d’identité. Non accessible aux personnes à mobilité réduite ou mal-voyantes

• À partir de 8 ans

• Durée : environ 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Une immersion rare dans les coulisses de la production d’électricité.

Guidés par des salariés EDF passionnés par leur métier, les visiteurs pourront accéder à des lieux habituellement inaccessibles : salle des machines, salle de commande, espaces techniques et postes d’exploitation.

La visite d’une heure environ permettra aux participants de mieux comprendre comment l’énergie du Rhin est transformée en électricité bas carbone, souveraine, produite au fil de l’eau.

Pour enrichir cette immersion, une exposition photos et vidéos retracera l’histoire du site, de sa construction aux grands travaux de modernisation actuels.

Centrale hydroélectrique de Fessenehim rue de l’Europe – 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est https://www.edf.fr/visiteredf https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/recherche-liste L’usine hydroélectrique de Fessenheim a été mise en service en 1956. C’est la plus puissante d’Alsace. Inaugurée par le Président de la République René Coty, elle produit depuis 70 ans une énergie renouvelable, décarbonée et 100% alsacienne. Parking sur place.

Gratuit – Inscription obligatoire sur le site internet Visiteredf

Age mini : 8 ans. Les personnes mineures doivent être accompagnées d’un adulte.

Présentation d’une pièce d’identité à l’accueil des visites.

Chaussures plates et fermées, pantalon obligatoires.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Prévoir une bouteille d’eau en cas de chaleur.

Une immersion rare dans les coulisses de la production d’électricité

©Philippe Lortscher