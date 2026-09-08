Informations pratiques

Fessenheim

Diffusion de film Deviens génial

rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-08 20:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Un film de Léo Grandperret. Avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup.

Prof de collège, Mathias organise un voyage scolaire en Allemagne pour éviter que son cours soit supprimé et pour regagner l’estime de sa fille. Face à la tournure chaotique du séjour, il va devoir devenir génial. .

rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 97 02 13

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English :

L’événement Diffusion de film Deviens génial Fessenheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach