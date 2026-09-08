Diffusion de film Deviens génial Fessenheim
mardi 8 septembre 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Diffusion de film Deviens génial
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08 20:00:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Un film de Léo Grandperret. Avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup.
Prof de collège, Mathias organise un voyage scolaire en Allemagne pour éviter que son cours soit supprimé et pour regagner l’estime de sa fille. Face à la tournure chaotique du séjour, il va devoir devenir génial. .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 97 02 13
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English :
L’événement Diffusion de film Deviens génial Fessenheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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