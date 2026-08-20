Accès aux salles de lecture, BnF | François-Mitterrand, Paris

Informations pratiques

Accès aux salles de lecture 3 et 4 octobre BnF | François-Mitterrand Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T13:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

À l’occasion de la 3e édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, la BnF ouvre grand les portes du site François-Mitterrand, afin de mieux faire connaître cette institution majeure, gardienne d’un patrimoine exceptionnel et source de culture pour tous.

La Bibliothèque tous publics, située en Haut-de-jardin, offre 1 500 places de travail réparties dans 10 salles de lecture, avec plus de 330 000 documents en libre accès, des postes informatiques et multimédia, ainsi qu’un accès Wifi.

Venez notamment découvrir, en accès gratuit durant tout le week-end :

– la salle A où vidéos, musique en ligne, livres audio et jeux vidéo sont proposés pour consultation ou divertissement, avec un espace de Réalité virtuelle et un salon « Cinéma » doté d’un grand écran qui permet également de jouer à plusieurs.

– la salle I où le Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ) met à disposition un fonds de référence sur la littérature pour la jeunesse, le conte et la bande dessinée, des revues spécialisées et des magazines pour la jeunesse, une sélection de livres pour enfants, des classiques aux dernières nouveautés, des films ainsi que des jeux vidéo.

– un parcours dans les salles de lecture A et B, explorant l’histoire de la presse et des scènes musicales de la contre-culture à travers une sélection de documents patrimoniaux, d’ouvrages en libre accès et d’archives audiovisuelles, pour prolonger l’exposition Underground ! La presse alternative des années 1970 en France (à voir en allée Julien-Cain).

BnF | François-Mitterrand Quai François Mauriac, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France 0153795959 https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand [{« link »: « https://www.bnf.fr/fr/actualites/lunderground-en-musique-presentation-de-documents-en-salles-et-b »}, {« link »: « https://www.bnf.fr/fr/agenda/underground-la-presse-alternative-des-annees-1970-en-france »}] Ensemble monumental né de la nécessité d’agrandir et de moderniser la Bibliothèque nationale, le site François-Mitterrand a été conçu par l’architecte Dominique Perrault et est constitué de quatre tours en forme de livres ouverts qui encadrent un jardin-forêt insolite offrant un point de vue exceptionnel sur le cœur symbolique de la bibliothèque.

Inauguré en 1996, il abrite aujourd’hui deux bibliothèques (une bibliothèque tous publics et une bibliothèque de recherche) et plus de 14 millions de livres, d’imprimés, de presse mais aussi plus d’1,5 million de documents sonores, vidéo, multimédias…

Le site propose également plusieurs espaces d’exposition, auditoriums et salles d’accueil du public, avec une programmation culturelle et pédagogique très riche qui concourt à la valorisation du patrimoine et à l’éducation artistique et culturelle. Métro : Ligne 6 Quai de la gare / ligne 14 Bibliothèque François Mitterrand.

RER C Bibliothèque François-Mitterrand.

Bus : Ligne 25, 62, 64, 71, 89, 132, 325.

Biblis en folie 2026

Aménagements de la salle I © Guillaume Murat / BnF