Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Accès grand écran Jeudi 5 novembre, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T14:00:00+01:00 – 2026-11-05T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T14:00:00+01:00 – 2026-11-05T15:30:00+01:00

Projections en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.

Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240934160 »}]

Projections en audio-description et versions françaises sous-titrées de films. Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel