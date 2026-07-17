Exposition : Sous terre, la vie du sol, Parc du Grand Blottereau, Nantes
vendredi 21 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Exposition : Sous terre, la vie du sol 21 août – 20 septembre Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’exposition Sous terre, la vie du sol propose un surprenant zoom sur la diversité des formes de vie présentes dans le sol à travers le regard expert du photographe Philippe Lebeaux.
Saurez-vous reconnaître ces insectes, vers, gastéropodes, acariens, champignons, blobs et poils absorbants de végétaux ? Des photographies en grand format révèlent la diversité, l’étrangeté et la beauté de ces habitants souterrains.
Philippe Lebeaux, véritable passionné de ce monde méconnu, a passé des heures allongé sur le sol à scruter les mottes de terre ou la litière forestière. Son travail de photographie et de vidéo est une référence incontournable sur la représentation des vies du sol.
En savoir plus
Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau
Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026
Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Exposition dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Cours d’été Pilates et Stretching Postural – Umaneha, Dalby Sport-Santé, Nantes 17 juillet 2026
- Soirée – Guinguette estivale, Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD, Nantes 17 juillet 2026
- Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 17 juillet 2026
- FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes 17 juillet 2026
- MATINÉE BIEN-ÊTRE Le Ripaillon Nantes 18 juillet 2026