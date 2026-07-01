Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau 21 août – 20 septembre Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

☀️ Le Parc du Grand Blottereau offre un parcours à travers les paysages naturels du monde. On y voyage entre l’Amérique et la Corée. Ses serres tropicales, que l’on peut visiter, abritent des plantes utilitaires.

Programme détaillé

Mercredi 24 juin

Quand la nature arrive en ville

Rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie Musy

De 18h30 à 20h | Entretien sur inscription | Orangerie du Parc du Grand Blottereau | Réservation :https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville

Mercredi 8 juillet

L’arbre va-t-il nous sauver ?

Rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et François Freytet, responsable du service Arbres & Canopée de Nantes Métropole

De 18h30 à 20h | Entretien sur inscription |Réservation :https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-francois-freytet-l-arbre-va-t-il-nous-sauver

À partir du 21 août

Exposition : Sous terre, la vie du sol

Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre

Un laboratoire itinérant tout l’été : le Laboraterre

Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre

Mercredi 26 août

Explorez les serres d’agronomie tropicale

Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Visite libre

À l’origine des paysages

Animation organisée par Le Chronographe

De 10h à 12h | Animation en continu

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

Quand les sols racontent les paysages anciens

Animation organisée par l’archéologue de Nantes Métropole

De 10h à 12h et de 14h à 16h | Animation en continu

Wood Wild Web et le monde des champignons

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Biodiversité au Refuge LPO du Grand Blottereau

Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux

De 14h à 16h | Visite guidée | 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Entomologie appliquée

Animation organisée par Cécile Plantive

De 14h à 17h30 | Animation en continu

Les natures du sol

Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

De 14h30 à 16h | Atelier sur inscription |12 personnes | Dès 7 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Retour aux racines

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Week-end Folie des Plantes

Samedi 5 septembre

« Jardin au naturel », le refuge LPO du Grand-Blottereau !

Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux

De 14h à 16h | Visite guidée | Limite de 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Samedi 5 et Dimanche 6 septembre

La face cachée de la terre

Animation organisée par le Collectif Serre

1) Racines Sensibles

2) Les mains dans la terre

3) Impressions racinaires

En continu de 10h à 12h et de 14h à 17h | Ateliers et installation

Mercredi 9 septembre

Un hérisson, une taupe…

Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…

Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau

Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux

De 10h à 12h | Visite guidée | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

La vie du sol du sous-bois

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Balade contée au grand air

Animation organisée par La cabane bleue

De 14h à 15h | Sur inscription | 15 personnes | Dès 5 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Explorez les serres d’agronomie tropicale

Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes

De 14h à 16h | Visite libre

Apprenti sculpteur de terre et d’argile

Animation organisée par Terra Herba

2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les lectures Nature

Animation organisée par La cabane bleue

De 15h30 à 16h30 | Dès 3 ans | Lecture

Les insectes terricoles

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Mercredi 16 septembre

Un hérisson, une taupe…

Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…

Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les oiseaux et habitants naturels du Parc du Grand Blottereau

Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux

De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

Sol et « coups de pousse » à la nature

Animation organisée par un jardinier et une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Explorez les serres d’agronomie tropicale

Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes

De 14h à 16h | Visite libre

Les racines, des copines de la biodiversité de la terre

Animation organisée par La Nature Gazouille

De 14h à 17h | Atelier sur inscription | Début toutes les 45 minutes |15 personnes | Dès 4 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Petites bêtes, grands pouvoirs !

Animation organisée par Bretagne Vivante

De 14h30 à 16h30 | Animation sur inscription | 15 personnes | Dès 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Le sol et ses petites bêtes : venez mener l’enquête !

Animation organisée par Écopôle

De 15h à 16h30 | Atelier sur inscription | Limite de 15 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Le sol et sa biodiversité dans les potagers

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Explorez les serres d’agronomie tropicale

Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes

2 sessions : 15h à 16h / 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 15 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

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La deuxième édition de Biodivers’été bat son plein ! Rendez-vous au Parc du Grand Blottereau pour profiter d’une programmation unique mettant à l’honneur le thème de la terre. Biodiversété2026 Environnement