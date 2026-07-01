Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes
vendredi 21 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau 21 août – 20 septembre Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
☀️ Le Parc du Grand Blottereau offre un parcours à travers les paysages naturels du monde. On y voyage entre l’Amérique et la Corée. Ses serres tropicales, que l’on peut visiter, abritent des plantes utilitaires.
Programme détaillé
Mercredi 24 juin
Quand la nature arrive en ville
Rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie Musy
De 18h30 à 20h | Entretien sur inscription | Orangerie du Parc du Grand Blottereau | Réservation :https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville
Mercredi 8 juillet
L’arbre va-t-il nous sauver ?
Rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et François Freytet, responsable du service Arbres & Canopée de Nantes Métropole
De 18h30 à 20h | Entretien sur inscription |Réservation :https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-francois-freytet-l-arbre-va-t-il-nous-sauver
À partir du 21 août
Exposition : Sous terre, la vie du sol
Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre
Un laboratoire itinérant tout l’été : le Laboraterre
Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre
Mercredi 26 août
Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Visite libre
À l’origine des paysages
Animation organisée par Le Chronographe
De 10h à 12h | Animation en continu
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
Quand les sols racontent les paysages anciens
Animation organisée par l’archéologue de Nantes Métropole
De 10h à 12h et de 14h à 16h | Animation en continu
Wood Wild Web et le monde des champignons
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Biodiversité au Refuge LPO du Grand Blottereau
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 14h à 16h | Visite guidée | 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97
Entomologie appliquée
Animation organisée par Cécile Plantive
De 14h à 17h30 | Animation en continu
Les natures du sol
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
De 14h30 à 16h | Atelier sur inscription |12 personnes | Dès 7 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Retour aux racines
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Week-end Folie des Plantes
Samedi 5 septembre
« Jardin au naturel », le refuge LPO du Grand-Blottereau !
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 14h à 16h | Visite guidée | Limite de 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97
Samedi 5 et Dimanche 6 septembre
La face cachée de la terre
Animation organisée par le Collectif Serre
1) Racines Sensibles
2) Les mains dans la terre
3) Impressions racinaires
En continu de 10h à 12h et de 14h à 17h | Ateliers et installation
Mercredi 9 septembre
Un hérisson, une taupe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 12h | Visite guidée | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
La vie du sol du sous-bois
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Balade contée au grand air
Animation organisée par La cabane bleue
De 14h à 15h | Sur inscription | 15 personnes | Dès 5 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
De 14h à 16h | Visite libre
Apprenti sculpteur de terre et d’argile
Animation organisée par Terra Herba
2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Les lectures Nature
Animation organisée par La cabane bleue
De 15h30 à 16h30 | Dès 3 ans | Lecture
Les insectes terricoles
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Mercredi 16 septembre
Un hérisson, une taupe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Les oiseaux et habitants naturels du Parc du Grand Blottereau
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
Sol et « coups de pousse » à la nature
Animation organisée par un jardinier et une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
De 14h à 16h | Visite libre
Les racines, des copines de la biodiversité de la terre
Animation organisée par La Nature Gazouille
De 14h à 17h | Atelier sur inscription | Début toutes les 45 minutes |15 personnes | Dès 4 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Petites bêtes, grands pouvoirs !
Animation organisée par Bretagne Vivante
De 14h30 à 16h30 | Animation sur inscription | 15 personnes | Dès 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Le sol et ses petites bêtes : venez mener l’enquête !
Animation organisée par Écopôle
De 15h à 16h30 | Atelier sur inscription | Limite de 15 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Le sol et sa biodiversité dans les potagers
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
2 sessions : 15h à 16h / 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 15 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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La deuxième édition de Biodivers’été bat son plein ! Rendez-vous au Parc du Grand Blottereau pour profiter d’une programmation unique mettant à l’honneur le thème de la terre. Biodiversété2026 Environnement
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