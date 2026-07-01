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Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes

vendredi 21 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau 21 août – 20 septembre Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

☀️ Le Parc du Grand Blottereau offre un parcours à travers les paysages naturels du monde. On y voyage entre l’Amérique et la Corée. Ses serres tropicales, que l’on peut visiter, abritent des plantes utilitaires.

Programme détaillé

Mercredi 24 juin

Quand la nature arrive en ville
Rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie Musy
De 18h30 à 20h | Entretien sur inscription | Orangerie du Parc du Grand Blottereau | Réservation :https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville

Mercredi 8 juillet

L’arbre va-t-il nous sauver ?
Rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et François Freytet, responsable du service Arbres & Canopée de Nantes Métropole
De 18h30 à 20h | Entretien sur inscription |Réservation :https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-francois-freytet-l-arbre-va-t-il-nous-sauver

À partir du 21 août

Exposition : Sous terre, la vie du sol
Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre
Un laboratoire itinérant tout l’été : le Laboraterre
Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre

Mercredi 26 août

Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Visite libre

À l’origine des paysages
Animation organisée par Le Chronographe
De 10h à 12h | Animation en continu

Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu

Quand les sols racontent les paysages anciens
Animation organisée par l’archéologue de Nantes Métropole
De 10h à 12h et de 14h à 16h | Animation en continu

Wood Wild Web et le monde des champignons
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Biodiversité au Refuge LPO du Grand Blottereau
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 14h à 16h | Visite guidée | 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Entomologie appliquée
Animation organisée par Cécile Plantive
De 14h à 17h30 | Animation en continu

Les natures du sol
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
De 14h30 à 16h | Atelier sur inscription |12 personnes | Dès 7 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Retour aux racines
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Week-end Folie des Plantes

Samedi 5 septembre

« Jardin au naturel », le refuge LPO du Grand-Blottereau !
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 14h à 16h | Visite guidée | Limite de 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Samedi 5 et Dimanche 6 septembre

La face cachée de la terre
Animation organisée par le Collectif Serre
1) Racines Sensibles
2) Les mains dans la terre
3) Impressions racinaires
En continu de 10h à 12h et de 14h à 17h | Ateliers et installation

Mercredi 9 septembre

Un hérisson, une taupe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 12h | Visite guidée | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu

La vie du sol du sous-bois
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Balade contée au grand air
Animation organisée par La cabane bleue
De 14h à 15h | Sur inscription | 15 personnes | Dès 5 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
De 14h à 16h | Visite libre

Apprenti sculpteur de terre et d’argile
Animation organisée par Terra Herba
2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les lectures Nature
Animation organisée par La cabane bleue
De 15h30 à 16h30 | Dès 3 ans | Lecture

Les insectes terricoles
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Mercredi 16 septembre

Un hérisson, une taupe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les oiseaux et habitants naturels du Parc du Grand Blottereau
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu

Sol et « coups de pousse » à la nature
Animation organisée par un jardinier et une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
De 14h à 16h | Visite libre

Les racines, des copines de la biodiversité de la terre
Animation organisée par La Nature Gazouille
De 14h à 17h | Atelier sur inscription | Début toutes les 45 minutes |15 personnes | Dès 4 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Petites bêtes, grands pouvoirs !
Animation organisée par Bretagne Vivante
De 14h30 à 16h30 | Animation sur inscription | 15 personnes | Dès 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Le sol et ses petites bêtes : venez mener l’enquête !
Animation organisée par Écopôle
De 15h à 16h30 | Atelier sur inscription | Limite de 15 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Le sol et sa biodiversité dans les potagers
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Explorez les serres d’agronomie tropicale
Animation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes
2 sessions : 15h à 16h / 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 15 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

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La deuxième édition de Biodivers’été bat son plein ! Rendez-vous au Parc du Grand Blottereau pour profiter d’une programmation unique mettant à l’honneur le thème de la terre. Biodiversété2026 Environnement

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