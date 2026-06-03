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LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone ! Warehouse Nantes

LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone ! Warehouse Nantes

LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone ! Warehouse Nantes vendredi 21 août 2026.

Lieu : Warehouse

Adresse : 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : À partir de 11,99€

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-21 –
Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte 

Événement historique : plus de 20 ans après leurs débuts, le duo originel Silky Shaï & Tizy Bone reforme enfin Tragédie pour une tournée exceptionnelle en 2026. Et c’est au Warehouse, à Nantes, leur ville d’origine, qu’ils signeront leur grand retour sur scène.Véritable phénomène des années 2000, Tragédie a marqué toute une génération avec des tubes devenus cultes comme « Hey Oh », « Sexy pour moi », « Gentleman », « Éternellement » ou encore « Je reste ghetto ». Entre RnB, hip-hop et sonorités urbaines, le duo a imposé un style immédiatement reconnaissable et vendu des centaines de milliers de disques.Invités exceptionnels de La Grande Dinguerie, ils débarquent dans le concept le plus déjanté du Warehouse, là où les décennies s’entrechoquent et où les plus gros hits de notre enfance rencontrent les bangers d’aujourd’hui dans une ambiance totalement incontrôlable.Aux platines, les DJ résidents Tony Strike et Jack Charo assureront l’ambiance toute la nuit avec leurs mashups déjantés et leurs remix complètement imprévisibles.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/la-grande-dinguerie-avec-tragedie-pour-le-grand-retour-du-duo-originel-silky-shai-tizy-bone


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