Accès libre aux grottes et enrochements, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Accès libre aux grottes et enrochements Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Accès libre aux grottes et enrochements

Saviez-vous que Méréville compte le plus grand nombre d’enrochements dans le meilleur état de conservation qui soit et ce en comparaison avec tous les jardins à travers l’Europe ? Après plusieurs années de fermeture, redécouvrez les fabriques du Domaine de Méréville lors des Rendez-vous aux Jardins : laiterie, grand rocher et sa cascade, chemin couvert de la colline du temple, etc. Ces incroyables grottes et enrochements seront ouverts exceptionnellement en visite libre. Une expérience qui vaut le détour.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Visite libre exceptionnelle des grottes et enrochements

©A. Harnichard