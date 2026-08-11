Accompagnement à la scolarité élémentaire Centre des Marais Vern-sur-Seiche
mardi 8 septembre 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Accompagnement à la scolarité élémentaire Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 8 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
gratuit sans inscription
Réunion d’information
Dès lundi 14 septembre 2026, les bénévoles proposeront aux élèves du CP au CM2 une aide aux devoirs et des apports culturels les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 18h00. Venez découvrir ce dispositif et inscrire vos enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-08T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-08T19:00:00.000+02:00
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avignon@centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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