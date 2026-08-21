Accompagnement numérique, Médiathèque municipale, Hennebont
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Hennebont
Informations pratiques
Accompagnement numérique Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque municipale Morbihan
N’oubliez pas d’apporter votre matériel numérique personnel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Besoin d’aide avec le numérique ?
Ordinateur, tablette, smartphone… Pas toujours simple de s’y retrouver !
Le CCAS et les bénévoles de l’association La Garde du Vœu d’Hennebont vous proposent un accompagnement gratuit et personnalisé pour mieux maîtriser les outils numériques du quotidien.
Que vous ayez une question ponctuelle ou besoin d’un vrai coup de pouce, n’hésitez pas à venir échanger avec les bénévoles et n’oubliez pas d’apporter votre matériel numérique personnel !
Pour plus d’informations :
Association La Garde du Vœu – Ateliers numériques
06 45 17 71 52 (Roselyne)
gvh.numerique@gmail.com
CCAS – Ville d’Hennebont
02 97 85 16 19
ccas@mairie-hennebont.fr
Évènement partiellement accessible dans la catégorie handicap moteur.
Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh [{« link »: « mailto:gvh.numerique@gmail.com »}, {« link »: « mailto:ccas@mairie-hennebont.fr »}]
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©Ville Hennebont
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