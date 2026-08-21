Atelier self-défense, Médiathèque municipale, Hennebont
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Hennebont
Informations pratiques
Atelier self-défense Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Morbihan
A partir de 14 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Une initiation aux techniques de self-défense pour acquérir les bons réflexes !
Pendant 2h, Yannick et Michel, pratiquants en arts martiaux, partagent avec vous leur passion pour le jujitsu, le krav-maga et l’aïkido.
Découvrez les secrets du self-défense. Initiez-vous à ses techniques grâce à des entrainements et mises en situation. Repartez serein(e) et plus confiant(e) dans vos capacités à vous défendre !
Au programme de ces deux heures d’initiation : de l’information et des mises en situation pour apprendre à réagir de manière adaptée en cas d’agression verbale ou physique.
Les participants apprendront à repérer et éviter les situations sensibles, et découvriront des gestes simples à appliquer. Il s’agira également d’acquérir des réflexes et astuces afin d’éviter les coups et se dégager rapidement face à un agresseur. L’objectif est de prendre confiance en soi, d’apprendre à maitriser son stress et ainsi de vivre plus sereinement au quotidien.
Vous pouvez vous inscrire à cet atelier seul(e) ou à plusieurs, mais attention, les places sont limitées !
Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 36 53 02 »}]
Biblis en folie 2026
©Ville Hennebont
À voir aussi à Hennebont (Morbihan)
- Visite libre du Musée Porte Broërec, Musée Porte Broerec’h, Hennebont 19 septembre 2026
- Visites de la Basilique de Hennebont, Basilique Notre-Dame-de-Paradis, Hennebont 20 septembre 2026
- Accompagnement numérique, Médiathèque municipale, Hennebont 2 octobre 2026
- Des vinyles, ça vous dit ?, Médiathèque municipale, Hennebont 2 octobre 2026
- Concours Sleeveface, Médiathèque municipale, Hennebont 2 octobre 2026