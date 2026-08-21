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 Accordémon en concert au Café Moderne Sévérac d’Aveyron

dimanche 6 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron

 Accordémon en concert au Café Moderne Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
2 rue des Douves
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif

Sévérac d’Aveyron

 Accordémon en concert au Café Moderne

2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Le Café Moderne accueille Accordémon pour une soirée musicale !
Dimanche 6 septembre | 18h00 | Sévérac-le-Château au Café Moderne
Solo de cumbia-musette à l’accordéon.
Participation libre et consciente.   .

2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie   lemoderne@lilo.org

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English :

Caf%E9 Moderne welcomes %AB Accord%E9mon %BB for a musical evening!

L’événement  Accordémon en concert au Café Moderne Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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