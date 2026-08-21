Accordémon en concert au Café Moderne Sévérac d’Aveyron
dimanche 6 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Accordémon en concert au Café Moderne
2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le Café Moderne accueille Accordémon pour une soirée musicale !
Dimanche 6 septembre | 18h00 | Sévérac-le-Château au Café Moderne
Solo de cumbia-musette à l’accordéon.
Participation libre et consciente. .
2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie lemoderne@lilo.org
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English :
Caf%E9 Moderne welcomes %AB Accord%E9mon %BB for a musical evening!
L’événement Accordémon en concert au Café Moderne Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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