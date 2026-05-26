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Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron samedi 29 août 2026.

Adresse : Buzeins

Ville : 12150 Sévérac d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Sévérac d’Aveyron

Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou

Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un repas soupe au fromage dans la pure tradition aveyronnaise !
Rendez-vous le samedi 29 août au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins, dès 19h30.    .

Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09 

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English :

Restaurant Lou Paouzadou offers a traditional Aveyron cheese soup meal!

L’événement Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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