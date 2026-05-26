Sévérac d’Aveyron

Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou

Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un repas soupe au fromage dans la pure tradition aveyronnaise !

Rendez-vous le samedi 29 août au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins, dès 19h30. .

Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09

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English :

Restaurant Lou Paouzadou offers a traditional Aveyron cheese soup meal!

L’événement Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)