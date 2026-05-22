Sévérac d’Aveyron

Soirée jeux de société

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir de nouveaux jeux et vous amuser en famille ou entre ami·e·s !

–

Rendez-vous dès 18h30 à la bibliothèque de Lavernhe. Chacun apporte à boire et à manger.

Soirée organisée par Bib en Biblio, le réseau de bibliothèques et médiathèques des Causses à l’Aubrac. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

Come and discover new games and have fun with family and friends!

L’événement Soirée jeux de société Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)