Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Soirée rencontre avec Marc Petit

3 rue des Douves, 12150 Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Rencontrez l’aquarelliste Marc Petit à l’occasion d’un échange autour de son exposition Entre ciel et Terre autour de Sévérac et ses environs, présentée au château de Sévérac.

Lundi 3 août 2026 à partir de 19h, dans la salle du prieur du château de Sévérac, l’artiste présentera son travail et échangera avec le public sur les œuvres exposées, inspirées des paysages et du patrimoine de Sévérac et de ses alentours.

L’exposition est visible du 4 juillet au 30 août au château de Sévérac. .

3 rue des Douves, 12150 Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet watercolorist Marc Petit during a discussion about his exhibition Between Sky and Earth, which focuses on Sévérac and its surroundings and is on display at the Château de SévéracÉrac.

L’événement Soirée rencontre avec Marc Petit Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)