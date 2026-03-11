Concert Festival Musique en Vallée d’Olt en l’Eglise de Sévérac Sévérac d’Aveyron

Concert Festival Musique en Vallée d’Olt en l’Eglise de Sévérac

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Des musiciens exceptionnels et passionnés, réunis dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. Cette année le festival a 32 ans !

Rendez-vous jeudi 23 juillet à 20h30 à l’église Saint Sauveur, dans la cité médiévale.

+d’infos à venir .

19 rue Amaury de Sévérac Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

Exceptional, passionate musicians, brought together in the unique setting of the Lot valley’s heritage sites. This year, the festival turns 32!

