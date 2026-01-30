Spectacle son et lumière  Des pierres et des hommes  Sévérac d’Aveyron

Spectacle son et lumière Des pierres et des hommes

Vivez 2000 ans d’histoire de France et du Sévéragais dans la cour d’honneur du château de Sévérac.

Je suis la mémoire de ces pierres, la mémoire de la vie passée, la mémoire de ces ruines et des peuples qui les ont fait vivre. Vous qui semblez venir d’ailleurs, vous ne saviez pas que les objets gardent en mémoire les événements qu’ils ont vécus. Visiteurs je vous invite à découvrir l’histoire de ce Pays et de ses hommes au travers des objets qu’ils ont utilisés !

Fin juillet, à Sévérac d’Aveyron, le spectacle son et lumière Des pierres et des hommes vous invite à parcourir 2000 ans d’histoire au rythme des scènes, des lumières et des effets pyrotechniques. 1h30 de spectacle, 17 tableaux et 150 figurants, au cœur du château de Sévérac, classé Monument historique.

Début du spectacle à 22h

Lieu de rendez-vous entrée du château de Sévérac

Il est demandé de se munir de son billet, en format numérique ou papier.

► Dates 2026 les 24, 25, 28, 29, 30, 31 juillet et le 1er août

BILLETTERIE

Billetterie en ligne ouverture très prochainement

Billetterie physique à partir du 1er juin 2026, dans les bureaux de l’Office de tourisme des Causses à l’Aubrac à Sévérac d’Aveyron et à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac

Moyens de paiement acceptés carte bancaire, chèque, espèces, chèque-vacances

Aucune réservation possible.

TARIFS 2026

Adulte 20 €

Enfant (-16 ans) 12 €

Enfant (-4 ans) gratuit (sur les genoux d’un adulte)

Groupe 16 € personne

Famille (2 adultes + 3 enfants) 65 €

RENSEIGNEMENTS

Auprès de l’Office de tourisme des Causses à l’Aubrac

Tél. 05 65 47 64 31

Courriel contact@causses-aubrac-tourisme.com

Autocaristes contact@memoiresdeseverac.fr

ACCÈS

L’accès au château se fait à pied.

Stationnement gratuit possible au parking du Foirail et au parking de la cité médiévale.

Une navette gratuite assure la liaison depuis le parking du Foirail à partir de 21h pour les personnes pouvant rencontrer des difficultés à monter jusqu’au site.

INFORMATIONS PRATIQUES

Il est conseillé de prévoir des vêtements chauds. Les animaux de compagnie, y compris tenus en laisse, ne sont pas admis. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 67 31 contact@causses-aubrac-tourisme.com

English :

Experience 2000 years of French and Sévéragais history in the main courtyard of the Château de Sévérac.

