Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Présentation de l’ouvrage Causse Méjean, un désert bien vivant et dégustation de fromages du Causse

La petite vitesse, place de la gare Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Entre découverte du patrimoine et saveurs locales, venez échanger avec les autrices de Causse Méjean, un désert bien vivant et profiter d’une dégustation de fromages du Causse.

La librairie Les Mots à l’Envers, Les Mots à l’Endroit vous invite à une matinée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

Le jeudi 23 juillet 2026, de 10h à 12h, venez rencontrer Véronique Baret, Evelyne Perrichon et Marie Descourtieux, qui présenteront leur ouvrage Causse Méjean, un désert bien vivant. À travers cet ouvrage richement documenté, les autrices vous feront découvrir toute la richesse de ce territoire d’exception, ses paysages, son patrimoine naturel, ses habitants et les savoir-faire qui le façonnent.

À l’issue de la présentation, prolongez ce moment d’échange autour d’une dégustation de fromages du Causse, une belle occasion d’allier découverte culturelle et plaisir gourmand. 0 .

La petite vitesse, place de la gare Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

Between exploring the local heritage and sampling local flavors, come chat with the authors of *Causse M%E9jean*, a vibrant desert region, and enjoy a tasting of Causse cheeses.

L’événement Présentation de l’ouvrage Causse Méjean, un désert bien vivant et dégustation de fromages du Causse Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)