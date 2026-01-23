Sévéragaise de pétanque | 5º édition Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Sévérac d’Aveyron

Sévéragaise de pétanque | 5º édition

Sévérac-le-Château Rue de la Petite Côte, Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-04

La Sévéragaise de pétanque revient au boulodrome de Sévérac d’Aveyron pour sa 5e édition deux jours de compétitions avec joueurs confirmés, finales et concours, à suivre sur place ou en direct !

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Mardi 4 et mercredi 5 août, au boulodrome de Sévérac d’Aveyron, se déroule la 5e édition de la Sévéragaise de pétanque, réunissant joueurs et spectateurs autour de plusieurs compétitions.

Mardi 4 août dès 9h

1er national doublettes féminin (2000 € + 60 % des mises, limité à 64 équipes)

2e régional triplettes open (2250 € + mises, limité à 64 équipes)

Reprise des parties à 15h et concours départementaux A et B (doublettes et triplettes) avec inscriptions sur place.

Mercredi 5 août

Dès 9h demi-finales

Dès 11h finales des compétitions

À 14h30 4e régional des partenaires en doublette mixte (750 € + mises, limité à 128 équipes)

Plusieurs concours sont proposés avec dotations et mises, en formule en poules puis phases finales. Les parties se déroulent en continu, avec possibilité de suivre les moments clés sur place ou en ligne.

La journée du mercredi sera marquée par la présence de Philippe Quintais, figure majeure de la pétanque, avec 14 titres de champion du monde, 12 titres de champion de France et de nombreuses victoires sur les plus grandes compétitions.

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INSCRIPTIONS

Dates d’ouverture des inscriptions en ligne des compétitions 2026

mercredi 13 mai inscriptions 1er national féminin de Sévérac d’Aveyron

mercredi 20 mai inscriptions 2e régional triplettes de la Pétanque cheminote

mercredi 27 mai inscriptions 3e régional mixte des partenaires .

Sévérac-le-Château Rue de la Petite Côte, Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

The Sévéragaise de pétanque returns to the boulodrome in Sévérac d’Aveyron for its 5th edition: two days of competitions with confirmed players, finals and contests, to be followed on site or live!

L’événement Sévéragaise de pétanque | 5º édition Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)