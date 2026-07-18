Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Lavernhe en fête

Lavernhe Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-04

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-04

La fête à Lavernhe revient pour une nouvelle édition ! Du 4 au 9 août découvrez de nombreuses animations et festivités pour le plaisir des petits et des plus grands.

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Mardi 4 août

20h, concours de pétanque parents/enfants ; soirée jeux de société avec la médiathèque de Sévérac et restauration sur place avec Mika pizza

Mercredi 5 août

20h, quine de la chasse

Vendredi 7 août

19h, messe à l’église Saint-Hippolyte

Samedi 8 août

8h à 14h c’est déjeuner tripoux maison

15h concours de pétanque en doublette

18h concours de quilles verhnassoles

20h apéro concert avec les Elles Musicales

22h grand concert gratuit en plein air avec Mad.

Possibilté de se restaurer sur place.

Dimanche 10 août

dès 9h randonnée de 9km

12h repas campagnard avec magret au feu de bois

15h concours de pétanque en triplette et jeux pour enfants (château gonflabe)

17h relevé le défi de fort verhnassols

18h spectacle folklorique avec les cardabelles

19h apero en musique avec Uho et d’une tombola avec lâcher de canards

20h repas aveyronnais avec aligot et veau de l’Aveyron

21h bal musette aces les musicaires del castel

23h feu d’artifice (si les conditions météorologiques le permettent) .

Lavernhe Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

The Lavernhe Festival is back for another edition! From August 4 to 9, enjoy a wide range of activities and festivities that the whole family will love.

L’événement Lavernhe en fête Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)