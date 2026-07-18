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Lavernhe en fête Sévérac d’Aveyron

mardi 4 août 2026 · Sévérac d'Aveyron

Lavernhe en fête Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Lavernhe
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif

Sévérac d’Aveyron

Lavernhe en fête

Lavernhe Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-04

La fête à Lavernhe revient pour une nouvelle édition ! Du 4 au 9 août découvrez de nombreuses animations et festivités pour le plaisir des petits et des plus grands.

Mardi 4 août
20h, concours de pétanque parents/enfants ; soirée jeux de société avec la médiathèque de Sévérac et restauration sur place avec Mika pizza

Mercredi 5 août
20h, quine de la chasse

Vendredi 7 août
19h, messe à l’église Saint-Hippolyte

Samedi 8 août
8h à 14h c’est déjeuner tripoux maison
15h concours de pétanque en doublette
18h concours de quilles verhnassoles
20h apéro concert avec les Elles Musicales
22h grand concert gratuit en plein air avec Mad.
Possibilté de se restaurer sur place.

Dimanche 10 août
dès 9h randonnée de 9km
12h repas campagnard avec magret au feu de bois
15h concours de pétanque en triplette et jeux pour enfants (château gonflabe)
17h relevé le défi de fort verhnassols
18h spectacle folklorique avec les cardabelles
19h apero en musique avec Uho et d’une tombola avec lâcher de canards
20h repas aveyronnais avec aligot et veau de l’Aveyron
21h bal musette aces les musicaires del castel
23h feu d’artifice (si les conditions météorologiques le permettent)   .

Lavernhe Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie  

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English :

The Lavernhe Festival is back for another edition! From August 4 to 9, enjoy a wide range of activities and festivities that the whole family will love.

L’événement Lavernhe en fête Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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