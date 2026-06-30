Vide-greniers de la fête du château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Vide-greniers de la fête du château

Sévérac-le-Château Cité médiévale Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La traditionnelle fête du quartier du Château, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires au cœur de la cité médiévale de Sévérac !

–

Dans le cadre de la fête du château, un vide-greniers se tiendra, dès 8h30, dans les ruelles de la cité médiévale de Sévérac. Brocanteurs, particuliers et curieux seront au rendez-vous tout au long de la journée pour vendre, échanger ou chiner des objets en tout genre.

Profitez d’une ambiance conviviale et authentique, et flânez au cœur de cette petite cité de caractère.

Réservation obligatoire au 06 87 11 59 32.

Tarif exposant 5 € le stand, quelle que soit sa longueur. 5 .

Sévérac-le-Château Cité médiévale Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 87 11 59 32

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English :

The traditional Ch%E2teau neighborhood festival is a great opportunity to find some great deals in the heart of the medieval town of S%E9v%E9rac!

L’événement Vide-greniers de la fête du château Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)